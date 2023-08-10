الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

جريدة الدستور

أثار عرض موسيقى “الهيب هوب” الأمريكي في سيرك ماكسيموس القديم بالعاصمة الإيطالية ضجة واسعة، حيث أصيب 60 شخصًا من الجمهور، في مأساة ترافق حفلات مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت دائما.

وافتتح الفنان البالغ من العمر 32 عامًا جولته في الموقع الأثري بالعاصمة الإيطالية - الذي كان سابقًا ميدان سباق العربات في الإمبراطورية الرومانية - أمام حشد من حوالي 60 ألف معجب.

 

وبعد 40 دقيقة من بدء الحفل  خرجت الأمور عن نطاق السيطرة بعد الاشتباه في حادثة إلقاء شاب لـ"رذاذ الفلفل"، ما أسفر عن إصابة العشرات من المشجعين وحوالي 60 في حاجة إلى العلاج الطبي.

وتم نقل شاب يبلغ من العمر 14 عامًا إلى المستشفى بعد سقوطه من ارتفاع 4 أمتار، بعدما حاول دخول سيرك ماكسيموس لمشاهدة العرض، وحاول مراوغة الأمن.

تحقق الشرطة الإيطالية في القضية، بينما تحدثت بعض الشخصيات العامة بالفعل عن الضجة التي أدت إلى حدوث "زلزال" في جميع أنحاء المدينة بسبب ضجة الحفل.

وقال مدير حديقة الكولوسيوم الأثرية: "سنحكم على حفلات موسيقى الروك بشكل سلبي".

ليست هذه هي المرة الأولى التي تؤدي فيها إحدى حفلات سكوت الموسيقية إلى مأساة، بالعودة إلى نوفمبر 2021، أدى حفله الموسيقي في مهرجان Astroworld في مسقط رأسه هيوستن، تكساس، إلى اندفاع الجماهير الذي خلف 10 قتلى وعشرات الجرحى.

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