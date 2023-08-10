الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب إبراهيم عويس رئيسًا لجمعية جراحي المخ والأعصاب المصرية

الدكتور إبراهيم عويس
الدكتور إبراهيم عويس

قال الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ جراحة الأعصاب بطب الأزهر، وعضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، إنه تم انتخابه اليوم الخميس، رئيسًا لجمعية جرَّاحي المخ والأعصاب المصرية بأغلبية الأصوات.

وكان الدكتور إبراهيم عويس، من أوائل الثانوية الأزهرية؛ حيث حاز المركز السابع على مستوى الجمهورية، وتفوق في كلية طب الأزهر وحصل على المركز العاشر عام 1992، وعُيِّن فيها وتدرج في كادرها العلمي فحصل على الماجستير والدكتوراة، كما عُيِّن مُدرسًا في سنة 2004، ثم أستاذًا مساعدًا عام 2009، ثم أستاذًا عام 2014، ثم مديرًا لمستشفى الطوارئ بالجامعة عام 2005، ثم رئيسًا لقسم جراحة الأعصاب من 2014 حتى 2021، ثم تم انتخابه عضوًا بمجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" 2020 فردي، وذلك للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عويس، ساهم في إحداث طفرة علمية وطبية بالقسم، وأشرف على العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراة وحاصل على الزمالة اليابانية لجراحات العمود الفقري.

وشارك في العديد من المؤتمرات بأمريكا واليابان وفرنسا وألمانيا، كما أصدر العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية كان أشهرها أول بحث علمي في مصر عن الخلايا الجزعية في مجال جراحة الأعصاب.

كما شغل الدكتور إبراهيم عويس، درجة الأستاذية ورئاسة قسم جراحة الأعصاب بطب البنين، وله نشاط ملحوظ في العمل المجتمعي أَهَّلَهُ لانتخابه عضوًا بمجلس النواب المصري.

الخلايا الجزعية جراحات العمود الفقري حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب رئيس جمعية جراحي العمود الفقري الدكتور ابراهيم عويس

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسى للحكومة بشأن الكهرباء

الشعب الجمهورى بالدقهلية يكرم 250 من الطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

ما خشيت منه مصر حدث في إيطاليا.. مأساة في حفل ترافيس سكوت الأخير

«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

منتخب مصر للناشئين يهزم جزر الفارو ويتأهل لنصف نهائى بطولة العالم

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟