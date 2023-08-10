النائب إبراهيم عويس رئيسًا لجمعية جراحي المخ والأعصاب المصرية

قال الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ جراحة الأعصاب بطب الأزهر، وعضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، إنه تم انتخابه اليوم الخميس، رئيسًا لجمعية جرَّاحي المخ والأعصاب المصرية بأغلبية الأصوات.

وكان الدكتور إبراهيم عويس، من أوائل الثانوية الأزهرية؛ حيث حاز المركز السابع على مستوى الجمهورية، وتفوق في كلية طب الأزهر وحصل على المركز العاشر عام 1992، وعُيِّن فيها وتدرج في كادرها العلمي فحصل على الماجستير والدكتوراة، كما عُيِّن مُدرسًا في سنة 2004، ثم أستاذًا مساعدًا عام 2009، ثم أستاذًا عام 2014، ثم مديرًا لمستشفى الطوارئ بالجامعة عام 2005، ثم رئيسًا لقسم جراحة الأعصاب من 2014 حتى 2021، ثم تم انتخابه عضوًا بمجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" 2020 فردي، وذلك للفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عويس، ساهم في إحداث طفرة علمية وطبية بالقسم، وأشرف على العديد من رسائل الماجيستير والدكتوراة وحاصل على الزمالة اليابانية لجراحات العمود الفقري.

وشارك في العديد من المؤتمرات بأمريكا واليابان وفرنسا وألمانيا، كما أصدر العديد من المؤلفات والأبحاث العلمية كان أشهرها أول بحث علمي في مصر عن الخلايا الجزعية في مجال جراحة الأعصاب.

كما شغل الدكتور إبراهيم عويس، درجة الأستاذية ورئاسة قسم جراحة الأعصاب بطب البنين، وله نشاط ملحوظ في العمل المجتمعي أَهَّلَهُ لانتخابه عضوًا بمجلس النواب المصري.