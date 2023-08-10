الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اتهامات بالتهديد وخدش الحياء تُلاحق أستاذ بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة
جامعة المنصورة

حررت موظفة بإحدى المصالح الحكومية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بلاغًا بقسم تكنولوجيا المعلومات، اتهمت فيه خطيبها السابق “مدرس بكلية التجارة جامعة المنصورة”، بتهديدها وخدش حيائها بعبارات تتضمن سب وقذف وتهديد عبر تطبيق "واتس أب" بعد انفصالهما.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم تكنولوجيا المعلومات من"س.ع"، موظفة، 42 عامًا، بتضررها من خطيبها السابق ويدعى"م.ص"،43 عامًا، مدرس بكلية التجارة ومقيم أول المنصورة بإرسال رسائل على هاتفها الخاص بها عبر تطبيق"واتس آب" يتضمن عبارات سب وقذف بألفاظ خارجة وتهديد لها.

وأقرت الشاكية أنها كانت مخطوبة للمتهم وانفصلا، إلا أنه قام بمراسلتها عبر تطبيق "واتس اب" وأرسل لها عبارات سب وقذف وتهديد مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى التنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

موظفة المنصورة الدقهلية جامعة المنصورة سب وقذف وتهديد

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