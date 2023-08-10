الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب أصيب بصعق كهربائى فى قرية بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

لقى مواطن مصرعه نتيجة تعرضه لصعق كهربائي في إحدى قرى العياط بالجيزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع شخص صعقًا بالكهرباء فى قرية تابعة لمركز العياط. 

توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابًا أصيب بصعق كهربائي أدى إلى مصرعه في الحال. 

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

مواطن إحدى قرى العياط صعق كهربائي الجثه ثلاجة المستشفى العام مديرية أمن الجيزة

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