حبس 6 متهمين 4 أيام لاتهامهم بقتل شخص فى كرداسة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بقتل شخص والتخلص من جثته في كرداسة.

وكلفت النيابة العامة بالجيزة، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة شخص عثر عليه في مصرف مائي بكرداسة لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في مصرف بكرداسة، نتيجة خلافات مالية، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمصرف في كرداسة.

من خلال التحريات تبين أن 6 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، حيث استدرجوه وأنهوا حياته، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وأحد المتهمين.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.