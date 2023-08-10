الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شخصين يتاجران فى العملة بالقاهرة 15 يومًا

متهم
متهم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بتجديد حبس متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلا بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى. 

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية"- 3 هواتف محمول- سيارة ملك أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

متهمين حبس قاضي المعارضات النيابة رجال المباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا

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