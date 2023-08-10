الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

مختار نوح ضيف الشاهد
مختار نوح ضيف "الشاهد" الليلة

يستضيف الدكتور محمد الباز، الليلة في برنامج "الشاهد"، المحامي مختار نوح، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، الذى يوثق شهادته على نصف قرن من عنف الجماعات التكفيرية والمتطرفة.

يكشف "نوح"، خلال الحلقة، سبب منح الرئيس السادات جماعة الإخوان "الإرهابية" مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة، ويتحدث عن عمر التلمساني ومنهجه الخفي والمساجد الخاصة التي كان يذهب إليها، كما يكشف خطة التلمساني لأخونة المجتمع بالكامل.

ويتحدث "نوح" عن دور روزاليوسف في مواجهة الإخوان، ولماذا كانت المجلة دائمة الهجوم على الجماعة، ويكشف سر عدائهم لها، كما يكشف لماذا اعتذر الرئيس السادات لتنظيم 79؟، وخطة هذا التنظيم لقتل السادات وغيرها من الشهادات.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال ومحمد عاشور.

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مختار نوح "يفكك" فكر الإخوان الإرهابية فى "الشاهد" الليلة

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