«رفع عليا سكينة».. المتهمة بقتل زوجها بأوسيم تعترف بالجريمة

أدلت المتهمة بقتل زوجها بمنطقة أوسيم في الجيزة باعترافات أمام جهات التحقيق عن سبب ارتكابها جريمة القتل.

وأكدت الزوجة أمام رجال المباحث أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما حاول زوجها الاعتداء عليها، وأنها تمكنت من استخلاص السكين منه واستخدامه ضده.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد بمقتل زوج على يد زوجته بأوسيم.

على الفور، انتقل اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأمر بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش مباحث أوسيم والوراق وتبين أن الضحية عامل يبلغ 35 عامًا، قد تعرض لعدة طعنات في الصدر والبطن أثناء مشادة كلامية مع زوجته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من إلقاء القبض على الزوجة وبمواجهتها اعترفت أمام اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أنها قامت بطعن زوجها بسكين داخل منزلهما في منطقة أوسيم، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية.