الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. بيت السناري ينظم جلسة حكي جديدة عن سيرة الظاهر بيبرس

سيرة الظاهر بيبرس
سيرة الظاهر بيبرس

ينظم بيت السناري، التابع لقطاع التواصل الثقافي لمكتبة الإسكندرية، جلسة حكي جديدة من الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس للنشء، يوم الأحد 13  أغسطس 2023، في تمام الساعة 11 صباحًا.

وتعد هذه الجلسة الثالثة من الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة من سن 12 إلى 16 سنة، حيث صمم الكاتب والمترجم محمد رمضان حسين عرضًا جديدًا مبتكرًا لتقديم الحكاية الشعبية لسيرة الظاهر بيبرس وفقًا للرواية المصرية للناشئة في ستة أجزاء سيتم تقديمها في بيت السناري بالقاهرة.

سيرة الظاهر بيبرس

سيرة الظاهر بيبرس "الحكاية الشعبية بالرواية المصرية" هي قصة شعبية خيالية طويلة تروي حياة السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري وأعماله البطولية.

تختلط في تلك الملحمة الوقائع التاريخية بالخيال وقد كتبت بالقاهرة في العصر المملوكي، وتطورت عبر السنين إلى أن أخذت شكلها النهائي المعاصر.

تحول الظاهر بيبرس في الوجدان الشعبي المصري من حاكم إلى بطل يروى سيرته قصاصون محترفون في مقاهي القاهرة التي تخصص بعضها في سيرته وعُرفت بالمقاهي الظاهرية، وكانت كتيبات السيرة تباع في حواري القاهرة القديمة والمكتبات المجاورة لمسجدي الأزهر وسيدنا الحسين.

وقد راج الأدب القصصي في العصر المملوكي وكان سرد القصص والحكايات في المقاهي من وسائل الترفيه في ذاك العصر، حيث كان للقصاصين قدرة على جذب جمهورهم من عامة الشعب عن طريق رواية القصص التي ترضي ميولهم بأسلوب تشويقي سهل الفهم، وكان لبعضهم القدرة على ارتجال الحكايات المطولة واستخدام آلات موسيقية بسيطة مثل الربابة أثناء سرد القصة.

بيت السناري

يرجع تاريخ بنائه إلى إبراهيم كتخدا السناري؛ أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، ومع مجيء الحملة الفرنسية، تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية، وتم تسليم منزل السناري لمكتبة الإسكندرية، بناءً على طلب من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وتجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي هام بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني.

بيت السناري جلسة حكي مكتبة الاسكندرية سيرة الظاهر بيبيرس العصر المملوكي

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