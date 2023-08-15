"سلامنا اليكي".. "باتي" أصغر مرنمات "الأرثوذكسية" تهتف للعذراء في صومها

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بفترة صوم السيدة العذراء مريم، وقرر بيشوي باسل، مستشار المكتب الفني للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الاحتفال بصوم السيدة العذراء بشكل مختلف إذ قرر عمل «ديو» مع نجلته الصغيرة بياتريس أو «باتي» كما يعرفها المقربون.

وقال «باسل»: إن ترانيم الصغار لها طعم مختلف كليًا، فأصواتهم تصل إلى قلب الله في غاية السرعة، فيكفي أن السيد المسيح ذكرهم في حديثه للرد على بعض اليهود قائلا «نَعَمْ! أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ: مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا؟»، كما خصص لهم جزء من وقته، إذ أن تلاميذه حينما حاولوا ان يبعدوهم عنه لئلا يعطلوه في مسيرته الخدمية والرعوية قال لهم: «اَلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ الأَوْلاَدِ فَلَنْ تَدْخُلُوا مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ».

وقرر بيشوي أن يُحيي وصغيرته بياتريس التي يعني اسمها «جالبة الفرح»، والبالغة من العمر 4 سنوات، أشهر ترانيم التراث للاطفال، وهي ترنيمة «سلامنا اليكي يا ام المعونة»، وقام بتسجيلها مهندس الصوت ابراهيم الطرابيشي. وصور الفيديو كليب ماريو سمير، بينما قام بالمونتاج وتصحيح الألوان مينا عماد.

وتقول كلمات الترنيمة:

سلامنا إليك يا أم المعونه يا طاهره يا سور الخلاص يا حنونه

تمللي بيحلى لنا نمدح فضايلك ونلجأ إليك عشان تنجدينا

* مين في البشر قلبه أحنى علينا عواطفه معانا في جميع خطاوينا

بيفرح حقيقي إذا فرحنا إحنا ويحزن إذا الحزن جه نواحينا

* ومتياس رسول المسيح وقت سجنه طلبتي قصاد صاحب القدرة عنه

حصل أمر هايل بقي الصلب سايل شفاعتك جابت له سلامه وأمنه

* تضرع إليك أبونا إبن زرعه وجات له معونتك عظيمة بسرعة

وفكيتي ضيقته نقلتي المقطم بآيه لها في التاريخ أي روعة

* ولما كنا في كنيسة الزيتون باركتينا لقينا السلام والسرور حلو فينا

وللمرضى جبتي الشفاء السماوي وأحلي العزاء للنفوس الحزينة