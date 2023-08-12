السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صورة وتعليق.. "بركة العذراء" للروم في مصر وإفريقيا

كنيسة
كنيسة

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بصوم السيدة العذراء مريم، منذ مطلع أغسطس الجاري لتختتمه يوم 14 من نفس الشهر.

وعلى خلفية الاحتفالات نشر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، صورة بها إشارة إلى مباركة السيدة مريم العذراء إلى كرسي الإسكندرية وبطريركية إفريقيا للروم الأرثوذكس.

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وقال في تعليقه على الصورة: “أيقونة العذراء مريم والدة الإله تبارك بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا وأرض أفريقيا وشعوبها، والذين يخدمون فيها من أجل نشر الإنجيل، وذلك، بمناسبة بدء وصوم رقاد العذراء مريم والدة الإله والبَراكليسيس (صلاة تضرع للعذراء مريم والدة الإله)، أيتها الفائق قدسها تشفعي لابنك وربك من أجلنا”.

كما قال المطران إنه يُرتل براكليسي العذراء مريم والدة الإله أمام أيقونتها في صوم عيد رقادها لأن الصوم والدعاء يعدانا لعيد رقاد السيدة العذراء، لأنها الأم المحبة لجميع المسيحيين.

كما أن البراكليسي يتضمن الالتماس إلى مريم العذراء في مجازات رائعة تحتوي على دعاء وصلوات وتضرعات إلى والدة الإله الكلية القداسة لمساعدة المؤمنين في أوقات التجارب والآلام والأحزان وجميع أنواع التجارب، هناك العديد من التجارب التي تقود المؤمنين إلى الخطيئة وتجاهل الإرادة الإلهية، لهذا السبب نطلب من العذراء مريم أن تصبح ملجأ لنا.

كما نطلب فيه من العذراء مريم أن تحررنا من أهواءنا وأخطار الحياة اليومية، وبصلواتنا نسألها أن تقوينا في مصاعبنا اليومية وتحررنا من الأحزان والأمراض التي تصيبنا.

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