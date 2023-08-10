الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يعلن النزول بدرجات القبول بالثانوي العام

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

وافق اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوى العام للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2023-2024 من (233) درجة إلى (230) درجة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لاستيعاب المزيد من  الطلاب  بالمدارس التي لم تكتمل الكثافات بها، وحرصاً على مصلحة الطلاب وتخفيفاً على أولياء الأمور.

كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخاص) من (208) درجات إلى (205) درجات، والنزول بدرجات مجموع القبول للإلتحاق بمرحلة الثانوي العام (الخدمات بمصروفات) من (205) درجات إلى (203) درجات.

جاء ذلك انطلاقا من حرص محافظ المنوفية على مستقبل أبنائه الطلاب ورغبتهم فى الالتحاق بالثانوي العام حفاظاً على مستقبلهم، موضحاَ أنه يسعى جاهداً للارتقاء بالعملية التعليمية كون التعليم السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المنشودة.

233 درجة النزول بدرجات القبول درجات قبول الثانوية العامة بالمنوفية التنمية المنشودة الإدارات التعليمية

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