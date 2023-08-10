الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الطيران يشدد على تطبيق المعايير الأمنية العالية بالمطارات المصرية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران

شدد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على ضرورة تطبيق المعايير الأمنية بشكل دقيق وفعال ووفقًا لأسس منهجية وعملية محددة ومخطط لها مسبقا من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الجهات  المعنية داخل المطارات المصرية، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جميع الجهات الأمنية مما يسهم في تفادي أي معوقات تتعلق بالتشغيل والسلامة الجوية.

كما أشار وزير الطيران  إلى أهمية متابعة الوضع الأمني أولا بأول والتقييم المستمر للإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بالمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع أمني موسع بمقر وزارة الطيران بالعاصمة الإدارية الجديدة مع أعضاء اللجنة الأمنية العليا وممثلى الأجهزة الأمنية العاملة بمطار القاهرة الدولي وقيادات وزارة الطيران المدنى وبعض رؤساء الشركات التابعة ومسؤولى قطاعات الأمن بالوزارة، وذلك لاستعراض التدابير الأمنية بمطار القاهرة الدولى والمطارات السياحية، وكذلك تقييم الوضع الأمني واستعراض خطط التأمين خلال الفترة القادمة.

في بداية الاجتماع، أشار إلى أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات التي تأتي ضمن سلسة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة لمتابعة وتطبيق الخطط الأمنية وتقييم الإجراءات المتبعة في كافة مراحل السفر. 

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