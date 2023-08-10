السبت.. بدء الاختبارات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين بأسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن عقد الاختبارات الالكترونية للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM "، ومدارس المتفوقين بنين بعين شمس للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وتبدأ الاختبارات الإلكترونية لمدارس الفائقين "STEM " أيام السبت ٨/١٢ والأحد ٨/١٣ والثلاثاء ٨/١٥، أما الاختبارات الالكترونية للمتقدمين لمدارس المتفوقين بنين بعين شمس يوم الاربعاء ١٦ أغسطس الجارى.

وتتم الاختبارات بقاعة الاختبارات بمركز التطوير التكنولوجى بديوان المديرية على فترتين، وفق المواعيد المحددة بالكشوف المرفقة للطلاب المتقدمين.

وشددت مديرية التربية والتعليم بأسوان على جميع الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة ، وإحضار أخطار الامتحان بعد طباعته من الموقع الرسمى للوزارة وصورة شهادة الميلاد المميكنة.