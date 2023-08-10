كولر: زرت الأهرامات مرتين وأسعى لاستكشاف الثقافة المصرية

قال السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي، إن عددًا من جماهير النادي يغيرون معاملتهم معي عند تلقي أي هزيمة، مُشيرًا إلى أنه ما زال يحاول استكشاف بعض الأمور الثقافية المصرية.

وأكد مارسيل كولر في تصريحات لصحيفة نويه تسوريشر تسايتونج السويسرية: لقد تلقينا هزيمة في إحدى المباريات بدوري أبطال إفريقيا خارج أرضنا في جنوب إفريقيا بنتيجة كبيرة، وكانت هذه إحدى الهزائم القليلة هذا الموسم.

وأضاف السويسري: إذا حققنا الفوز فإن الموظفين في فندق إقامتي بالطبع جميعهم من مشجعي الأهلي يكونون ودودين للغاية معي ويمنحونني ابتسامة، ولكن إذا لم نفز فهم غير راضين ويهربون بعيدًا عني.

وعن حياته في القاهرة قال كولر: أنا أعيش في الفندق ولديّ سائق ولا أعتقد أنني سأتمكن من القيادة بنفسي لأن الجميع يقود السيارة كما يحلو له ولا يمكن مقارنة حركة المرور بالطريق في أوروبا.

وأكد المدير الفني للأهلي: أتحرك بين الفندق وملعب التدريب لا يمكنني المشي بحرية وأعمل أيضًا في أيام العطلات القليلة التي لديّ ولم أر الكثير من القاهرة حتى الآن لكني ذهبت مرتين مع الأصدقاء إلى الأهرامات وهناك الكثير من الأشياء الثقافية التي يمكن استكشافها لكنني للأسف لم أتمكن من القيام بذلك بعد.

وكان كولر قد نجح خلال موسمه الأول مع نادي الأهلي في التتويج بخمسة ألقاب هي كأس السوبر المحلي مرتين وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا والدوري الممتاز بالإضافة للتأهل لنصف نهائي النسخة الجديدة من كأس مصر.