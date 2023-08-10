كولر: لم أندم على قرار رفض تدريب منتخب سويسرا ولكننى تألمت

قال مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي إنه تألم كثيرًا عندما قرر رفض عرض تدريب المنتخب السويسري، مُشيرًا إلى أنه يحتاج في بعض الأحيان للحصول على راحة طويلة لتحديد شكل مستقبله.

وأكد كولر في تصريحات لصحيفة “نويه تسوريشر تسايتونج” السويسرية: “كنت أعتقد دائمًا أن تدريب المنتخب هو شرف كبير حتى جاء الوقت الذي حصلت فيه على عرض من اتحاد الكرة السويسري”.

وأضاف: "عندما أعلن أوتمار هيتزفيلد اعتزاله كنت مدربًا لمنتخب النمسا وكنت في إجازة وفي اليوم التالي جاءت لي مكالمة من الاتحاد السويسري لكرة القدم وكان عليّ أن أفكر مليًا وأجري محادثات عديدة مع العائلة والأصدقاء. إنه أمر خاص عندما تريد بلدك تعيينك مدربًا لكن حدسي قال لي إنني لم أكمل المشروع مع منتخب النمسا، ولذلك رفضت العرض السويسري حتى لو كان يؤلمني ذلك، ولم أندم على هذا القرار فعندما أتخذ قرارًا لا أندم عليه ولا يتوافق التذمر مع طبيعتي.

وتابع: “مهنتي كمدرب مرهقة للغاية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على صحتي العقلية والجسدية لذا حصلت على راحة لمدة موسمين قبل تدريب الأهلي؛ إذ وجدت أن آخذ فترات راحة من التدريب أمر مفيد للغاية، حيث يمكن أن يساعدني ذلك في إعادة شحن طاقتي والتركيز على أهدافي المهنية”.

وأضاف: “فترة تدريب بازل السويسري كانت مرهقة بالنسبة لي وحصلت بعدها على راحة طويلة لمدة موسمين ولكن هذا لم يكن بسبب بازل فقط وعادةّ ما آخذ فترات راحة طويلة بعد كل وظيفة كما فعلت بعد عملي في كولون وبوخوم فهذا يمنحني الوقت للتفكير في مسيرتي المهنية”.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته: “لقد حصلت على التقدير المناسب في فريق فيل وسانت جالن أما في بازل فكان العمل أكثر صعوبة وهدف النادي كان الحصول على المركز الثاني في الدوري، وحققنا ذلك، ولكن في كرة القدم هناك العديد من الأشخاص الذين يحبون التحدث ولكنهم لا يفهمون الكثير عن اللعبة”.