ختام فعاليات دورة ترصد عدوى المستشفيات بالدقهلية

اختتمت إدارة مكافحة العدوى أعمال الدورة التدريبية حول ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات المركزة والحضانات، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وبناءً على تعليمات الدكتورة سالي محي الدين، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة.

وأُقيمت الدورة بقاعة التدريب بمستشفى الجلدية والجذام على مدار يومين، بمشاركة نحو 75 متدربًا من منسقي ترصد عدوى المستشفيات بأقسام الرعايات والحضانات ومسؤولي الترصد الجدد ببعض فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات.

وأوضح الدكتور هاني حمدي، مدير إدارة مكافحة العدوى، أن الدورة استهدفت تدريب المشاركين على تعريفات حالات عدوى المستشفيات المدرجة في برنامج الترصد وشرح الحزم الوقائية للحد من بعض انواع عدوى المستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية وكذلك التعامل مع استمارات وسجلات ترصد عدوى المستشفيات وتقصي استهلاك المضاد الحيوي.

وأضاف حمدي، أن الهدف من الدورة زيادة المعرفة بمعايير الوقاية والتحكم في العدوى وذلك في إطار السعي لتحسين جودة الخدمات وتقديم خدمة طبية آمنة وتقليل فترة إقامة المرضى بالمستشفيات وترشيد استهلاك المضادات الحيوية جنبًا إلى جنب، مع الحفاظ على البيئة وعلى الصحة العامة.