الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بروتوكول تعاون بين مؤسستي فاهم للدعم النفسي والأخوة الإنسانية (فيديو)

مؤسسة فاهم
مؤسسة فاهم

قال الأب يوأنس لحظي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخوة الإنسانية، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي، سيتم نشره في المؤسستين، ليشمل كل فئات الشعب المصري، قائلا: "عندما نوحد الجهود نستطيع أن نفعل أكثر معًا".

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخوة الإنسانية، في تصريحات لـ"الدستور" أن البروتوكول سيعمق من مفهوم الدعم النفسي لكل العاملين في المؤسستين، مضيفًا سننطلق في قوافل توعوية في كل محافظات مصر.

ووقعت مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة الإخوة الإنسانية بروتوكول تعاون بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقاً، والأب يوأنس لحظي رئيس مجلس إدارة المؤسسة في مقر مؤسسة فاهم في ماونتن فيو التجمع.

كما وقع محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين وذلك بقصر الزعفران، بحضور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، حنان كامل عميد كلية الآداب، هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

يهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الدعم النفسي وتبادل الخبرات والدراسات في مجال الدعم النفسي والصحة النفسية، وذلك عن طريق عقد ورش العمل والدورات التدريبية في مجال الصحة النفسية وتبادل الأوراق البحثية والرسائل العلمية ذات الصلة بالصحة النفسية، وكذلك توفير خدمات الدعم النفسي لطلبة الجامعة، وذلك عن طريق توفير اخصائيين وأطباء نفسيين أكفاء مدربين على التعريف بالأمراض النفسية وتوعية الشباب والأسرة بالمرض النفسي واخطاره وطرق علاجة، وذلك في بيئة آمنة تحفظ كرامتهم والسرية اللازمة.

كما يشمل البروتوكول التعاون وتبادل الخبرات العملية مع الجامعة في مجال الدعم والتوعية بالصحة النفسية الي جانب التعاون في تطوير وحدة الدعم النفسي بالجامعة وتطوير آليات العمل بها لتقديم الدعم والإرشاد النفسي، تقديم التوعية اللازمة للشباب بخصوص المرض النفسي وكيفية التعامل مع المريض النفسي، واحتياجاته، وحقوقه، وسبل العلاج المختلفة والمشاركة في أي حملات توعوية - ذات صلة بالمرض النفسي - تنظمها الجامعة لتقديم المحتوى التوعوي، الي جانب المشاركة بالأوراق البحثية والرسائل العلمية والدراسات ذات الصلة بالصحة النفسية،  تقديم كوادر من  أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لهم؛ للتعاون مع المؤسسة في  أنشطتها المختلفة مثل التوعية ونشر ثقافة الصحة النفسية،  التعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس، خاصة مركز احمد عكاشة للطب النفسي، ومركز الطب النفسي بمستشفى الدمرداش، لإحالة عدد من الحالات الطالبة للعلاج من المرض النفسي.

التعاون الأكاديمي الدراسات العليا والبحوث السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة السفيره نبيله مكرم الرسائل العلمية المرض النفس المدير التنفيذى خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مؤسسة فاهم للدعم النفسي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون المصريين بالخارج

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