"الدقهلية" توقع عقد توصيل المرافق لـ21 مدرسة

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية خالد نصر، عقد توصيل المرافق (مياه شرب - خطوط صرف صحي) لـ21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي.

وقال المحافظ إن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية.

وأكد مختار أن ما تشهده الدقهلية من بناء وتطوير للمدارس في عهد الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها من قبل، وهذا يدل على مدى اهتمامه البالغ بتطوير التعليم في مصر ودعم العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن المجتمع المدني بالدقهلية ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات في ملحمة وطنية تدل على مدى حب شعب الدقهلية في عمل الخير.

وثمن مختار دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية على تعاونها المثمر في تنفيذ وإنهاء العديد من المشروعات وحل مشاكل المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كافة مدن وقرى المحافظة.