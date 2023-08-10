الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الدقهلية" توقع عقد توصيل المرافق لـ21 مدرسة

التوقيع
التوقيع

وقع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية خالد نصر، عقد توصيل المرافق (مياه شرب - خطوط صرف صحي) لـ21 مدرسة بنطاق المحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال توصيل المرافق قبل بداية العام الدراسي.

وقال المحافظ إن رئيس الجمهورية يولي بناء الإنسان المصري اهتماما كبيراً من خلال تطوير التعليم وبناء مدارس جديده من أجل النهوض بالعملية التعليمية في مصر ليخرج لنا جيل مثقف بسلاح العلم والمعرفة ليرفعوا راية مصر عالية خفاقة في سماء المحافل الدولية. 

وأكد مختار أن ما تشهده الدقهلية من بناء وتطوير للمدارس في عهد الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها من قبل، وهذا يدل على مدى اهتمامه البالغ بتطوير التعليم في مصر ودعم العملية التعليمية.

وأشار المحافظ إلى أن المجتمع المدني بالدقهلية ضرب أروع الأمثلة في المشاركة المجتمعية من خلال بناء المدارس والمساجد وتطوير المستشفيات في ملحمة وطنية تدل على مدى حب شعب الدقهلية في عمل الخير.

وثمن مختار دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية على تعاونها المثمر في تنفيذ وإنهاء العديد من المشروعات وحل مشاكل المواطنين من خلال توفير مياه الشرب في كافة مدن وقرى المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مياه الشرب الصرف الصحي

الأكثر قراءة

أرقام قياسية.. "بيت الروبى" يحقق 120 مليون جنيه فى شباك التذاكر

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

كلب يعقر 15 شخصًا فى الدقهلية

ضبط المتهم بقتل نجل عمه وإلقاء جثته فى الرياح التوفيقى بالقليوبية

"بإيشارب ووسادة".. سيدة تتخلص من طفلها بـ"طريقة بشعة" في الدقهلية

تعيين داليا فياض عميدًا لطب أسنان جامعة قناة السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟