مشروع تخرج طلاب بـ"علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" ببني سويف يناقش الرصد الآلي للقمر

ابتكر فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وبإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، طريقتين للرصد الآلي للقمر، إحداهما تعتمد على قمر صناعي يدور حول القمر وأخرى تعتمد على مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض والقمر، وعمل نموذج يشرح أطوار القمر وكيف تتكون، وذلك بدلا من الاعتماد على الرصد البصري لأطوار القمر باستخدام التلسكوبات الأرضية او العين المجردة.

- إشادة بمستوى مشروعات التخرج التي قدمها طلاب الكلية

وأشاد الدكتور منصور حسن، بمستوى مشروعات التخرج التي قدمها طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء هذا العام لأول دفعة يتم تخريجها ومدي تنوع تلك المشروعات، والتي تعتبر تتويجا لما قاموا بدراسته خلال سنوات الدراسة بالكلية، ومتابعة وإشراف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدي مواكبة المناهج الدراسية لأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق ضم 9 طلاب هم هيثم عابدين، منار حمدي، أحمد صفوت، أمنية سعد، يمني محسن، شروق سامي، كيرلس عادل، كاترين ايمن، أيه فرج، وتحت إشراف الدكتور خالد يوسف وكيل الكلية للدراسات العليا.

وفي سياق آخر، قام فريق من طلاب كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف وبإشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، بتصميم وتنفيذ "روڤر فضائي" لاستكشاف الكواكب باستخدام نظام ملاحة آلي، مهـمـته الوصول للكواكب والبيئات التي يصعب أو يستحيل على الإنسان الوصول إليها أو البقاء فيها.

وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بمدي تميز أبنائه من طلاب كلية علوم الملاحة والتي تحتفل بتخريج أول دفعة هذا العام، والفرق البحثية التي تم تشكيلها من الطلاب لإعداد هذه المشروعات المتفردة والتي تعد نواة بحثية حقيقية لمشروعات من شأنها خدمة البشرية في المستقبل.

