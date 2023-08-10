حقيقة رحيل بيرسى تاو عن الأهلى

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، حقيقة رحيل الجناح الدولي بيرسي تاو، عن النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023.

صحيفة "كيك أوف الجنوب إفريقية" تكشف حقيقة رحيل تاو عن الأهلي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، فإن "وكيل تاو متواجد في القاهرة حاليًا، للتفاوض مع مسئولى الأهلي على عقد اللاعب الجديد".

وأضافت أن "بيرسي تاو يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء، ليس معنى تواجد اللاعب بجنوب إفريقيا، أمس، لمشاهدة مباراة بالدوري هناك رحيله عن الأهلي".

وتابعت "تواجد بيرسي تاو في مدرجات مباراة صن داونز وكايزر تشفيز، لأنه يحب كرة القدم"، مشيرًا إلى أن "تاو من أعمدة الفريق الأساسية التي يعتمد عليها مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جميع لاعبي المارد الأحمر في إجازة خلال الفترة الحالية".

وواصلت "اللاعب سيعود للانتظام في تدريبات المارد الأحمر، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري".

وتواجد تاو في مدرجات مباراة صن داونز وكايزر تشيفز، أمس الأربعاء، ضمن بطولة الدوري الجنوب إفريقي.

يأتي ذلك في الوقت الذي حصل عليه جميع لاعبي الأهلي على راحة سلبية حتى يوم 24 أغسطس الجاري، بقرار من كولر، المدير الفني للفريق، بعد موسم تاريخي للمارد الأحمر، توج من خلاله بـ5 بطولات؛ هى: الدوري الممتاز وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، ولقبان للسوبر المحلي.