"مياه القناة": ختام فعاليات ورشة عمل لإعداد خريطة المخاطر في مجال إدارة الأزمات

نظَّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ورشة عمل إعداد خريطة المخاطر لمديري إدارات الأزمات بجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهمية الدور الذي تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكل الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها والتي تمكن من القيام بالعمليات والأنشطة التي تتيح الخدمات وتقديمها للعملاء بالشكل والجودة المطلوبة، وبما يوفر بيئة عمل آمنة تحد من الآثار المحتملة التي تؤثر سلبًا على العمل، بالإضافة إلى أهمية توفير نظام التدقيق الداخلي "نظام إنذار مبكر".

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أن ورشة العمل التدريبية تأتي في إطار بناء ورفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، مع العمل كذلك على إعداد الخطط الاستباقية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والتدريب عليها وذلك لتمكينها من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العام، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق التام بين شركات مياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة التنفيذية لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

وأشار اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والأزمات يُعد نقلة نوعية كاملة تحقق التنسيق التام والسريع بين كل الجهات المعنية، ويمكن من إدارة أي أزمة بكفاءة عالية وأقل وقت ممكن، لتكون على أتم الاستعداد لإدارة أزمة موجودة في أي مكان بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف أن الورشة التدريبية تأتي انطلاقًا من دور قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية لتأصيل وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية لبناء ورفع قدرات القائمين على المنظومة والذي يؤثر بدوره على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجاليّ مياه الشرب والصرف الصحي.

وحضر ورشة العمل دكتورة حنان مطاوع وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور أحمد سعد عضو المكتب الفنى لوزير الاسكان واللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الموحدة للطوارئ والأزمات بمحافظة الإسماعيلية والدكتور حمادة أبوزيد، أستاذ الأزمات بكلية التجارة جامعة القاهرة.

واستعرضت ورشة العمل أهمية تحديد المخاطر بشكل استباقي وكيفية إدارتها واشتملت على مجموعة من العناصر مثل: مفاهيم إدارة المخاطر، تصنيف المخاطر، أدوات وخطوات تقييم المخاطر، وعرض نماذج لخريطة المخاطر، بالإضافة إلى أنشطة عملية وتطبيقية، حيث ركزت الورشة على الجانب التطبيقي والعملي من خلال تكوين فرق عمل لإثراء المناقشات وتعظيم الاستفادة من التدريب.

من جهته، أكد العميد عمرو الشيخ، مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الدورات التدريبية لرفع قدرات العناصر البشرية المعنية بإدارة حالات الطوارئ بمحافظات الجمهورية المختلفة، والتي يتم فيها التعرف على آخر المستجدات في مجال التعامل مع الطوارئ والأزمات لتمكين فرق العمل من التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، والالتزام بضوابط الوقاية والسلامة العامة، مؤكدًا الاستمرار في تقديم الدورات التدريبية في هذا المجال للتأكد من جاهزية القائمين على منظومة الأزمات للتعامل مع كل الأزمات والمخاطر المحتملة.

وأكد محمد مصطفى، مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن ورشة العمل تطرقت إلى آليات وضع مؤشرات أنظمة الإنذار المبكر للأزمات المتوقعة لتفعيل السيناريوهات المعدة للتعامل مع جميع الأزمات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي نهاية فعاليات ورشة العمل، تم تقديم شهادات شكر وتقدير وشهادات مشاركة للجنة المنظمة وكل المشاركين بورشة العمل من مديري إدارات الأزمات بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.