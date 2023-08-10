الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، الذي ترأسه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات والملفات الهامة بقطاع الدراسات العليا والبحوث في الجامعات المصرية، منها تنفيذ الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، وتفعيل دور البحث العلمي في مواجهة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع، والتوصية برفعها للجهات المعنية.

وأضاف النعماني أن المجلس استعرض أيضاً بيان الجامعات بالبرامج الدراسية المفعلة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات، والمصروفات المقررة لكل برنامج، كما أوصى المجلس بالموافقة على ترشيح اللجنة المشكلة، لدراسة تفاصيل مسابقة MOSAIC الخاصة بالابتكار وربط الصناعة بالجامعات والمراكز البحثية، وتعميمها لتشمل الجامعات والمراكز البحثية خارج مصر، إلى جانب عرض تقارير عن مختلف أنشطة القطاع الفترة الماضية وخطط الفترة المقبلة.

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