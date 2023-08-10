"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن معاناة الأمريكيين بسبب تأثر شبكة الكهرباء بالتغير المناخي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرًا بعنوان "الولايات المتحدة.. انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي يضرب عددا من الولايات"؛ يأتي ذلك نتيجة تأثر شبكة إمدادات الكهرباء بتداعيات التغير المناخي والطلب الزائد الذي يتجاوز سعة المتوفر.

وذكر التقرير أن ملايين الأمريكيين يعانون في الوقت الحالي انقطاع الكهرباء عن أكثر من 150 ألف منزل وشركة بعد أكثر من 24 ساعة من عواصف شديدة اجتاحت معظم شرق الولايات المتحدة

- 4 ولايات تعرضن لانقطاع الكهرباء و 800 ألف عميل فقدوا الطاقة في الولايات الجنوبية

وأكد التقرير أن ولايات جورجيا ونورث كارولينا وماريلند وفيرجينيا، شهدت انقطاعا في الكهرباء؛ حيث مكث آلاف المواطنين في ظلام دامس.

وأفاد مركز الخدمات في مدينة نيوكسفيل بولاية تينيسي أن المدينة شهدت أضرارا واسعة النطاق جراء العاصفة وستستغرق عملية إصلاح الكهرباء عدة أيام.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد موقع تتبع انقطاع الكهربائي في الولايات المتحدة باور آوتيج، أن أكثر من 800 ألف عميل فقدوا الطاقة في الولايات الجنوبية والوسطى الأطلسية الأمريكية.

وأفاد الموقع أيضا بانقطاع التيار الكهربائي حاليا عن عشرات الآلاف من المواطنين في أنحاء الولايات المتحدة ، وجاءت بنسلفانيا في مقدمة الولايات الأمريكية المتأثرة بانقطاع التيار عن قرابة 30 ألف شخص.