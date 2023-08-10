"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم إدارة الكيانات التعليمية الوهمية غير المرخصة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، متخذًا منه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية من خلال الزعم بمنح الدارسين دورات تعليمية فى مجال العلوم الطبية، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات الطبية والمستشفيات، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان الوهمى المُشار إليه وضبط المتهم وبالتفتيش تم العثور على (عدد 20 شهادة بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لذات الكيان التعليمى تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات طبيـة -علـى خـلاف الحقيقة- ممهورة بخاتم شعار الجمهوريـة "المقلـد" - كشوف بأسماء الطلبة المتدربين بالكيان المُشار إليها بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - مجموعة كبيرة من طلبات الالتحاق بالكيان المذكور مرفق بها أوراق خاصة لبعض راغبى الالتحاق به- دفترى تحصيل أقساط دراسية ومجموعة من نماذج امتحانات للمتدربين باسم الكيان- عدد 2 جهاز "لاب توب" بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.