الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق فى مخزن داخل منزل ببنى سويف

ارشيفية
ارشيفية

اندلع حريق في مخزن بدور أرضي داخل منزل مكون من 3 طوابق في مدينة بني سويف، دون إصابات أو خسائر بشرية، وجرى التعامل معه بمعرفة الحماية المدنية التي سيطرت على النيران بالتعاون مع الأهالي.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا بورود بلاغ بنشوب حريق في مخزن داخل منزل بالقرب من المستشفى الجامعي، ووجّهت بسرعة الدفع بقوات الحماية المدنية على رأس سيارات الأطفاء لإخماد الحريق.

 وانتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس سيارة إطفاء لإخماد الحريق والسيطرة على النيران، كما انتقلت قوة من قسم شرطة بني سويف والوحدة المحلية للوقوف على أسباب الحريق.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون حدوث خسائر بشرية أو إصابات، حيث جرى فصل المرافق من الكهرباء والغاز الطبيعي كإجراء احترازي، واستدعاء سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

تم تحرير محضر بالحادث، حيث تبين نشوب حريق في مخزن بالطابق الأرضي في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق قريبة من المستشفى الجامعي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، وحصر الخسائر بمعرفة الجهات المختصة واتخاذ اللازم.

حريق مخزن بدور ارضي مدينة بنى سويف الأجهزة الأمنية مديرية أمن بنى سويف المستشفى الجامعي سيارات الإطفاء

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