الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين بطلقات نارية في ظروف غامضة بأسوان

طلق ناري
طلق ناري

اصيب شخصين سودانيين الجنسية بطلقات نارية فى أماكن متفرقة بالجسم، إثر إطلاقها من آخرين عليهم فى ظروف غامضة، وذلك عند قرية أبوالريش فى مدينة أسوان. 

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإطلاق أشخاص على آخرين طلقات نارية بقرية أبوالريش وتحديدًا عند مزلقان خور ابوسبيره، ما أسفر عن أصابة شخصين سودانيين الجنسية بطلق ناري فى مناطق متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، والتحرى حول الأسباب وراء الواقعة والقبض علي المتهمين الرئيسين، بالإضافة إلى إعادة السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية المتواجدين فيها من المواطنين.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم محمد آدم عبد الله، يبلغ من العمر 30 سنة، وإصابته طلق ناري بالظهر والذراع الأيسر، وياسر أمين عبد الله صالح، عمره 27 سنة طلق ناري بالزراع الأيسر، سودانيين الجنسية، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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