الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب بنادق وطلقات رش وأجهزة إطفاء حرائق

المضبوطات
المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بميناء سفاجا البحري برئاسة سامي ابوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 7 محاولات تهرب جمركي لـ2 بندقية ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء وأجهزة البلايستيشن وطلقات الرش وأجهزه إطفاء الحرائق لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البدياة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بالوردية الأولى بإدارة تفتيش الركاب برئاسة فخري محمد حمدان مدير إدارة تفتيش الركاب، تم الإشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بعدد 7 ركاب قادمين من دولة الكويت وبتفتيشهم تبين وجود 23 من أجهزه البلاى استيشن و13 سلاح أبيض (مطواة) و 455 طلقه (رش) 2 بندقية تعمل بضغط الهواء و 132 من أجهزة إطفاء الحرائق مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

وضبط كلا من جبريل الرشيدي، عز الدين عبده، محمد عسقلاني، عمر السبكي، محمود عبدالحميد، محمد رجب مأموري تفتيش الركاب و هاشم اسماعيل مشرفين، بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وهيثم أبوالنجا مأمور التعريفة ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات. 

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 349 ألفًا و238 جنيهًا.

قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن المضبوطات 7 محاضر ضبط جمركي، وحررها إبراهيم خيامي ومحمد عبدالرحيم، وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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