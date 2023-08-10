إطلاق برنامجي الذكاء الاصطناعي والطبية الحيوية بـ"هندسة طنطا"

‎أعلن الدكتور محمود ذكي عن استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ومواكبة خطط الدولة في التنمية موضحا ان العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق برامج أكاديمية بينية جديدة بكلية الهندسة بالجامعة منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية وذلك لمواكبة عصر التحول الرقمي.

و ‎أضاف رئيس الجامعة، أن خطة جامعة طنطا الاستراتيجية، تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية وفقاً لأحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال مسارات دراسية تشمل دعم الجوانب المعرفية والمهارية.

ومن جهته؛ أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرامج المستحدثة بينية حيث يشمل برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي تخصصي الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويشمل برنامج الهندسة الطبية الحيوية تخصصي الهندسة والطب، مؤكدا أن صياغة اللوائح الدراسية تمت وفقا لأحدث المعايير القياسية الدولية لتواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأوضح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، أن البرامج المستحدثة تبدأ في استقبال الطلاب من العام الدراسي في سبتمبر المقبل وبنظام الساعات المعتمدة، حيث تشمل متطلبات التخرج دراسة الخريج ١٦٠ ساعة معتمدة، مشددًا على أن موافقة لجنة القطاع الهندسي والمجلس الاعلى للجامعات جاءت بعد دراسة دقيقة للإمكانات المادية والبشرية بكلية الهندسة من معامل تخصصية وفراغات دراسية وأعضاء هيئة تدريس متخصصين.