الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إطلاق برنامجي الذكاء الاصطناعي والطبية الحيوية بـ"هندسة طنطا"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

‎أعلن الدكتور محمود ذكي عن استحداث برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في أحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ومواكبة خطط الدولة في التنمية موضحا ان العام الجامعي الجديد يشهد إطلاق برامج أكاديمية بينية جديدة بكلية الهندسة بالجامعة منها برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي والهندسة الطبية الحيوية وذلك لمواكبة عصر التحول الرقمي.

و ‎أضاف رئيس الجامعة، أن خطة جامعة طنطا الاستراتيجية،  تهدف إلى تطوير البرامج الدراسية وفقاً لأحدث العلوم والتخصصات بالكليات لتحديث وتطوير منظومتها التعليمية ولتأهيل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا ودعم رؤية مصر ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي من خلال مسارات دراسية تشمل دعم الجوانب المعرفية والمهارية.

ومن جهته؛ أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرامج المستحدثة بينية حيث يشمل برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي تخصصي الهندسة والحاسبات والمعلومات، ويشمل برنامج الهندسة الطبية الحيوية تخصصي الهندسة والطب، مؤكدا أن صياغة اللوائح الدراسية تمت وفقا لأحدث المعايير القياسية الدولية لتواكب التطور الهائل في المجالات التكنولوجية والرقمية.

وأوضح الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، أن البرامج المستحدثة تبدأ في استقبال الطلاب من العام الدراسي في سبتمبر المقبل وبنظام الساعات المعتمدة، حيث تشمل متطلبات التخرج دراسة الخريج ١٦٠ ساعة معتمدة، مشددًا على أن موافقة لجنة القطاع الهندسي والمجلس الاعلى للجامعات جاءت بعد دراسة دقيقة للإمكانات المادية والبشرية بكلية الهندسة من معامل تخصصية وفراغات دراسية وأعضاء هيئة تدريس متخصصين.

استقبال الطلاب البرامج الدراسية العام الجامعي الجديد بنظام الساعات المعتمدة عميد كلية الهندسة عصر التحول الرقمي

الأكثر قراءة

شوبير يكشف حقيقة تدخل غالى ومرتجى فى قرار رحيل سيد عبدالحفيظ (فيديو)

"الداخلية" تضبط كيانًا تعليميًا وهميًا يمنح الطلاب شهادات مزورة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية لـ12 مواطنًا

ضبط شخص يزور المحررات الرسمية والأختام الحكومية في الإسكندرية

محافظ القاهرة: خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية لعام 2023/ 2024

وزير الداخلية يسمح لـ82 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟