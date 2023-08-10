الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات عامل تعدى على شقيقته بالمعصرة: "مبتدنيش فلوس للمخدرات"

عاطل
عاطل

أدلى المتهم بتعذيب شقيقته والتعدي عليها بمنطقة المعصرة بحلوان، باعترافات أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه.

وقال المتهم إن أخته ترفض إعطاءه الأموال التي يطلبها منها وتتحجج دائمًا بأنه ليس معها مال، وفي المرة الأخيرة حذرها من ذلك وطلب منها مبلغًا ماليًا لشراء المواد المخدرة فضربها.

كانت الأجهزة الأمنية، قد كشفت عن ملابسات قيام أحد الأشخاص من مدمني المواد المخدرة بالاعتداء على شقيقته بالضرب لرفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا لشراء المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

وبالفحص بناء على توجيهات اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، تبين أنه بتاريخ   أغسطس أنه تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "مصابة بخدش بالوجه"- مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقها مقيم بذات العنوان لاعتدائه عليها بالضرب، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

نيابة المعصرة الجزئية مواطن أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة قسم شرطة المعصرة

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