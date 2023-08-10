الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يستقبل رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد وأمين رابطة جامعات العالم الإسلامي

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فى مكتبه، الدكتور محمد بخارى حسن رئيس جامعة الملك فيصل بتشاد، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون الأكاديمى والبحثى بين الجامعتين، والدكتور سامى الشريف، وزير الإعلام الأسبق وأمين رابطة الجامعات الإسلامية، بحضور الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى، وذلك فى إطار التعاون الدولى بين جامعة القاهرة ورابطة الجامعات الإسلامية.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون المشترك بين الجامعتين من خلال فتح مجالات جديدة للتعاون، وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والبرامج المشتركة فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشهد اللقاء حوارًا حول العلاقات التعليمية والثقافية، وناقش الطرفان أهمية تعزيز التعاون الثقافى والعلمى، خاصة أن جامعة القاهرة تمتلك مشروعًا كبيرًا لتجديد العلوم الدينية والخطاب الدينى، وتتمتع بمكانة دولية مرموقة وتظهر فى مكانة متقدمة فى التصنيفات الدولية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن الوضع الحالى للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة فى مصاف جامعات الجيل الرابع، لافتًا إلى أن علاقات الجامعة الخارجية تتحرك على خريطة علاقات مصر الدولية وتصب فى خطتها الاستراتيجية للتنمية الشاملة فى إفريقيا، مضيفًا أن جامعة القاهرة تهتم بالتعاون الأكاديمى والبحثى فى مختلف المجالات لدعم العملية التعليمية والبحثية.

أعضاء هيئة التدريس التعاون الأكاديمي والبحثي التعاون الثقافي التعاون المشترك التعاون الأكاديمي التصنيفات الدولية البرامج المشتركة الإسلامية

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