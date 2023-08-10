الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مسن صدمته سيارة على الطريق الزراعى الشرقى فى سوهاج

مصرع مسن صدمته سيارة
مصرع مسن صدمته سيارة على الطريق الزراعى

لقى مسن مصرعه فى حادث تصادم وقع على الطريق الزراعى الشرقى بناحية قرية أولاد يحيى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.

البداية بتلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوقوع حادث على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى.

وكشفت التحريات عن وجود مصادمة ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بناحية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة ميكروباص قيادة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بعامل يبلغ من العمر 60 عامًا ومقيم بذات الناحية، ما نتج عنه إصابته بـ"كسر بالساق اليسري وكدمات متفرقة بالجسم"، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

وبسؤال نجل المتوفى عامل مقيم دائرة المركز أفاد بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب فى الحادث ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به بطريق الخطأ، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

مسن الطريق الزراعى الشرقى قرية أولاد يحيى مركز شرطة دار السلام محافظة سوهاج مستشفى دار السلام المركزي اللواء مساعد الوزير

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