الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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علاء النهرى: على العالم التكاتف لمواجهة التغيرات المناخية

علاء النهري
علاء النهري

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الأعاصير تنشأ بأن تكون الماء الدافئة عند خط الاستواء ويمتص فى هذه المناطق الهواء فوق سطح المحيط الحرارة والرطوبة نتيجة فعل الإنسان لتنشأ بعدها دوامات من الهواء.

وأضاف "النهري"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن الإعصار هو منطقة ضغط جوى منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة فى نصف الكرة الشمالى واتجاه عقارب الساعة فى نصف الكرة الجنوبي.

ولفت إلى أن الأعاصير تنشأ بأن تكون الماء الدافئة عند خط الاستواء ويمتص فى هذه المناطق الهواء فوق سطح المحيط الحرارة والرطوبة نتيجة فعل الإنسان لتنشأ بعدها دوامات من الهواء نتيجة ارتفاع الهواء الساخن لأعلى من منطقة الضغط المنخفض لمنطقة الضغط المرتفع.

وتابع أنه "وبمجرد ارتفاع الهواء الساخن يبرد ويتكثف فى السحب وينشأ عندها دوامة من الهواء والسحب وتتحول لعاصفة رعدية"، منوهًا بأنه ليست كل الأعاصير مدمرة.

ونوه نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة بأن التغيرات المناخية ستأكل الأخضر واليابس على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن مصر تتجه إلى الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء بمنطقة العين السخنة، والطاقة النظيفة، وعلى العالم أن يتكاتف لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها.

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