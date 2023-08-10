الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أغذية ولحوم فاسدة خلال حملة بحى غرب المنصورة

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شن حى غرب المنصورة، برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، حملة مكبرة بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطرى، واستهدفت الحملة المنشآت التجارية والمطاعم بمنطقة شارع كليه أداب وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بهذا الشأن.

قاد الحملة إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد حمودة من الطب البيطرى، ومن الصحة أحمد يحيى، وسامح شفيق من التموين.

وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية  للتأكد من تطبيق قرار  رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

وتمكنت الحملة من إعدام ٧ كيلو جبن سلطة، ٢ كيلو طعمية سورى، كرتونة بيض، ١٢ عبوة باتيه مولتو، ١٣ علبة عين الجمل وزن ١٥٠جم ، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمى.

فيما أكد "رئيس حى غرب المنصورة" على ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار مطابقة لأسعار السوق، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها.

كما شنّت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب، حملة لرفع التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة.

قاد الحملة وليد محى الدين مدير الإشغالات، حيث تم رفع تعديات المحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية.

حى غرب المنصورة رئيس حى غرب المنصورة مديرية الصحة حملة مكبرة الدقهلية

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