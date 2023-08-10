التصريح بدفن جثة عامل سقط داخل مكبس كراتين بمصنع بـ 6 أكتوبر

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة عامل فقد حياته داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية سقط داخل ماكينة كبس كراتين، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاملا اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.