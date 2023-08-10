الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل سقط داخل مكبس كراتين بمصنع بـ 6 أكتوبر

جثة
جثة

صرحت نيابة الجيزة الكلية بدفن جثة عامل فقد حياته داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الضحية سقط داخل ماكينة كبس كراتين، مما أسفر عن إصابته ومصرعه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص داخل مصنع في مدينة 6 أكتوبر. 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن عاملا اختل توازنه وسقط داخل ماكينة كبس كراتين، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

التصريح بدفن التصريح بدفن جثة عامل المباحث بمديرية أمن الجيزة بالطريق الصحراوي الغربي

الأكثر قراءة

تعرف على مصاريف الجامعات الأهلية 2023 فى مصر

التحقيقات الفيدرالى تقتل شخصًا يشتبه فى تهديده باغتيال الرئيس بايدن

بينها حفل فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولى.. أجندة الدستور الثقافية

إيران تعلن التوصل لتكنولوجيا تقلب موازين الغرب

سامح عيد لـ"الشاهد": القيادى الإخوانى المقتول محمد كمال كان لديه الضوء الأخضر لممارسة العنف

تعليق نارى من ميدو على حرب التصريحات بين شيكابالا ومرتضى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟