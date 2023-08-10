سيارة مجهولة تدهس شخصين أثناء استقلالهما دراجة بخارية بالدقهلية

أصيب شخصان إثر حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية في مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، على طريق ميت الخولي - دكرنس، وتم نقلهما إلى مستشفى منية النصر المركزى.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول شخصين مصابين ادعاء حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية وفرار السيارة على طريق ميت الخولي دكرنس بمدينة منية النصر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منية النصر، وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابة شخصين بعد أن صدمتهما سيارة أثناء استقلالهما دراجة بخارية، أمام قاعة الفهد بطريق ميت الخولي مؤمن دكرنس.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى منية النصر المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.