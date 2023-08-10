"ثريدز" يضيف إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام

قال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستجرام، وسط مساع للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد، وفقا لرويترز.

وفقد تطبيق ثريدز، الذي ينافس منصة إكس المعروفة سابقا باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب. وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو.

وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس:" إن ميتا تنظر في إضافة المزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور منشورات ثريدز المهمة في أثناء المرور على صفحة إنستجرام".

وكانت صحيفة "تورنتو ستار" الكندية، قالت إن "ثريدز" التطبيق الأسرع نموًا في التاريخ، حيث وصل إلى 100 مليون مستخدم في 5 أيام، ويطيح بعرش"تشات جي بي تي" ويحطم الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير.

ويتم وصف ثريدز كإصدار نصي من تطبيق “ميتا” لمشاركة الصور انستجرام الذي تقول الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة".

ويُصنف التطبيق، الذي وصفه بعض خبراء التكنولوجيا بأنه "قاتل تويتر" محتمل ، بأنه نسخة نصية من تطبيق "ميتا" لمشاركة الصور إنستجرام الذي تقول الشركة إنه يوفر "مساحة جديدة ومنفصلة للتحديثات في الوقت الفعلي والمحادثات العامة