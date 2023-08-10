الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب زيادة الأسعار.. تراجع كبير فى مخزونات الوقود الأمريكية

الوقود
الوقود

اظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن أسعار النفط لامست أعلى سعر له منذ يناير، إذ ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأمريكية وتخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لرويترز بثبات كلا المخزونين على الأغلب.

وساعد تراجع المخزونات في تبديد مخاوف ناجمة عن بيانات صينية أظهرت انخفاض واردات النفط الخام في يوليو بنسبة 18.8% عن الشهر السابق إلى أدنى معدل يومي لها منذ يناير.

وقال التقرير إن خام برنت صعد دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير.

وأضاف التقرير: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.

ومما دعم الأسعار قول السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستمدد خفضا طوعيا لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا شهرا آخر حتى نهاية سبتمبر.

وقالت روسيا أيضا إنها ستخفض في الشهر ذاته صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا.

وقال كارالامبوس بيسوروس كبير محللي الاستثمار لدى إكس.إم. للسمسرة "أحدث انتعاش (لأسعار النفط) يرجع بالأساس إلى تعهد كبار المنتجين، مثل السعودية وروسيا، بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر".

وحقق النفط الخام مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، مدعوما بتراجع إمدادات أوبك+ وآمال بأن يعزز التحفيز تعافي الطلب على النفط في الصين.

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