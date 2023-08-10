تاريخ أزمات شيكابالا مع مرتضى منصور عرض مستمر

يبدو أن مسلسل أزمات محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع مرتضى منصور بعد أن ظهرت أزمة جديدة بين الطرفين خلال الساعات الماضية، مازالت مستمرة.

وزادت تلك الأزمة من جراح نادي الزمالك، الذي يعاني من تخبط إداري كبير كلّفه خسارة جميع البطولات التي تنافس عليها ليخرج من موسم 2022-2023 خالي الوفاض.

وازداد الطين بلة، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد عن نادي الزمالك بعد فشل دفع المستحقات المتأخرة للاعب الفريق السابق بنيامين أتشيمبونج، بالإضافة إلى الغرامة الموقعة على النادي لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي الذي لعب شيكابالا ضمن صفوفه.

وكانت بداية أزمات شيكابالا مع مرتضى منصور عام 2010، عندما رفض حسام حسن مدرب الفريق الأبيض آنذاك توقيع عقوبة على اللاعب.

هذا الأمر أثار غضب مرتضى منصور الذي خرج ليتوعد شيكابالا على الملأ بأن نهاية مسيرته الكروية سيتكون على يده.

مرتضى قال وقتها نصًا: "هبطله كورة وأعرف كيف أفعل ذلك، سبق أن بطلت محمد صبري كورة، وهعمل في شيكابالا زي ما عملت في صبري".

وبعد 6 أعوام وتحديدا عام 2016، اختلق رئيس الزمالك أزمة جديدة مع شيكابالا بعدما احتفل الأخير مع روابط الأولتراس وهو ما أثار غضب مرتضى منصور الذي قرر فرض غرامة مالية كبيرة ضده وإحالته للتحقيق.

وفي العام التالي، نشبت أزمة أخرى بين شيكابالا ومرتضى منصور بعد استبعاد اللاعب من السفر إلى الإمارات لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر المصري لعدم جاهزيته البدنية والفنية بعد انقطاعه عن معسكر الزمالك قبلها.

وقال مرتضى منصور آنذاك: "علاقة شيكابالا بنادي الزمالك انتهت، وأعتقد أن اللاعب يرفض مساعدة نفسه، وبالتالي فنحن لن نساعده".

وفي عام 2018، خرج شيكابالا ليفجر مفاجأة مدوية بشأن توقيعه على عقد مع الزمالك يحصل من خلاله على 1000 جنيه في الموسم حبًا في النادي وجماهيره.

ورد أمير مرتضى عليه قائلًا: "اللاعب هو من قام بالتوقيع على ذلك وبالتالي عليه أن يلتزم بما فعله، وقمنا بصياغة عقد الموسم الأول فقط مقابل 1000 جنيه حتى لا ندفع أموالاً كثيرة نسبة الـ4% لاتحاد الكرة لتوثيق العقد".

وأثار شيكابالا الجدل عام 2020 عندما قال في أحد البرامج "هبطل كورة في الإسماعيلي"، وهو ما دفع مرتضى منصور إلى مهاجمته.

وجاء الهجوم الأخير عليه لاعتقاد رئيس الزمالك أن شيكابالا هو المتسبب في الأزمة الأخيرة التي يمر بها النادي.

كما اتهم شيكابالا بأنه يقود حملة لتحريض اللاعبين على التمرد نتيجة عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية.