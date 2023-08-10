شيخ قبيلة المكور: سيناء خالية من الإرهاب بنسبة 100%

قال عارف المكور، شيخ قبيلة المكور بسيناء إنه يحمد الله سبحانه وتعالة على أن سيناء تخلصت من كابوس الإخوان والعناصر الإرهابية بأيدي الجيش المصري.

سيناء خالية من الإرهاب

وأكد المكور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن بفضل تعاون الجيش مع قبائل سيناء تم القضاء على العناصر التكفيرية التي كانت تريد استقطاع سيناء عن مصر، مشيراً أن سيناء خالية الآن من الإرهاب بنسبة 100%.

أضاف أن سيناء تشهد تنمية شاملة الآن غير مسبوقة وبدأ الأهالي يجنون ثمار هذه التنمية التي دبت سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي:" أبناء سيناء مصريين ولهم الحق في الشعور بمظاهر التنمية التي يشهدها الوطن".

تعمير سيناء

وتابع "أتمنى تعمير سيناء بالكامل وليس مناطق بعينها في المحافظة، سيناء بها الكثير من المقومات الطبيعية الغير متوفرة في العالم بأكمله".

واستطرد: "الزيتون السيناوي من أجود أنواع الزيتون في العالم تربة سيناء خصبة بالكامل، سيناء مناخها وطبيعتها الخلابة من الممكن أن تكون مصدر سياحي هام".