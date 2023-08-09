"طازة ستور": حققنا مبيعات بـ35 مليون جنيه من الخضروات والفاكهة

عرض المتسابق أحمد شحاتة، مؤسس شركة "طازة ستور" فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال شحاتة خلال مسابقة الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم "الفرصة"، إن شركته توفر الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أضاف: "من خلال فريق العمل الخاص بنا استطعنا توفير الخضروات والفاكهة عن طريق المزارع المضمونة التي لا تستخدم مواد مسرطنة أو مبيدات حشرية داخل المنيا والمنيا الجديدة وأسيوط".

وتابع "نغلف المنتجات بطريقة آمنة وإتاحتها للمستهلك عن طريق الموقع أو الأبليكيشن، ويصل له المنتج فورًا، حققنا 35 مليون جنيه مبيعات خلال 4 سنوات".

ويتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وتخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".