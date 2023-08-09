الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"طازة ستور": حققنا مبيعات بـ35 مليون جنيه من الخضروات والفاكهة

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

عرض المتسابق أحمد شحاتة، مؤسس شركة "طازة ستور" فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال شحاتة خلال مسابقة الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم "الفرصة"، إن شركته توفر الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة وجودة عالية.

أضاف: "من خلال فريق العمل الخاص بنا استطعنا توفير الخضروات والفاكهة عن طريق المزارع المضمونة التي لا تستخدم مواد مسرطنة أو مبيدات حشرية داخل المنيا والمنيا الجديدة وأسيوط".

وتابع "نغلف المنتجات بطريقة آمنة وإتاحتها للمستهلك عن طريق الموقع أو الأبليكيشن، ويصل له المنتج فورًا، حققنا 35 مليون جنيه مبيعات خلال 4 سنوات".

ويتنافس في حلقة اليوم 3 شركات أمام لجنة تحكيم الفرصة مع لميس الحديدي، وتتكون لجنة التحكيم من 4 أعضاء دائمين وعضو خامس يتغير مع مرور الحلقات كضيف شرف.

برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي هو أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة وتخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية، والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية، ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي المتسابق أحمد شحاتة طازة ستور الشركات الناشئة

الأكثر قراءة

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

«الشرقية للدخان»: رفع الطاقة الإنتاجية اليومية لـ150 مليون سيجارة

زيادة كل ساعة.. أحمد موسى يعلق على قرار تسعير الأسعار

"الغرف التجارية" تكشف تفاصيل كتابة الأسعار على عبوات الأرز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟