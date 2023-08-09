تقديرًا لمصر والأزهر.. أبناء إندونيسيا ينشدون «بلادى بلادى»

أكد طلاب من إندونيسيا من الدارسين في الأزهر الشريف، عظيم حبهم وتقديرهم لمصر وأزهرها الشريف.

وفي لفتة مميزة، تمثل الحالة الفريدة التي يعيشها الطلاب الوافدون، أبدعوا في ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، أثناء افتتاح الندوة العلمية، التي نظمتها مؤسسة "السلام في العالمين" الإندونيسية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، تحت عنوان «الحضارة والفكر الإسلامي ودور خريجي الأزهر في تطبيق القيم الأزهرية».

من جانبه، أشاد د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بمستوى طلاب وطالبات إندونيسيا الدارسين في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أنهم طلاب متميزون علمًا وخلقًا، وأنهم يلعبون دورًا كبيرًا في تعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا.