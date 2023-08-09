الشحات عزازي: السيدة نفيسة ربت فى الرضا (فيديو)

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة، رضى الله عنها، انتقلت إلى المدينة المنورة، بإمرة أبيها سيدنا الحسن الأنور، عندما تولى إمارة المدينة، وانتقل بأهله إلى هناك.

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "والدها سيدنا الحسن الأنور، كان يصطحب السيدة نفيسة. إلى زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السلام عليك يا جدى، هذه ابنتى نفيسة، وأنا راضى عنها، شوف كيف نتعلم من شأن أبنائنا، حتى يتعلم ويتربى على الهمة العالية".

وأوضح: "العلماء قالوا إن سيدنا حسن الأنور رأى فى منامه سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال له يا حسن أنا راضى عن نفيسة لرضاك عنها، والله رضى عنها لرضا عنها، وهنا يصبح رضا الأب استتتبعه رضا الجد سيدنا محمد، واستتبعه رضوان الله سبحانه وتعالى، وعشان كده السيدة نفيسة ربت فى الرضا".

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