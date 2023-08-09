الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الشحات عزازي: السيدة نفيسة ربت فى الرضا (فيديو)

الشيخ الشحات عزازي
الشيخ الشحات عزازي

قال الشيخ الشحات عزازي، من علماء الأزهر الشريف، إن السيدة نفيسة، رضى الله عنها، انتقلت إلى المدينة المنورة، بإمرة أبيها سيدنا الحسن الأنور، عندما تولى إمارة المدينة، وانتقل بأهله إلى هناك.

وتابع العالم الأزهري، حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "والدها سيدنا الحسن الأنور، كان يصطحب السيدة نفيسة. إلى زيارة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول السلام عليك يا جدى، هذه ابنتى نفيسة، وأنا راضى عنها، شوف كيف نتعلم من شأن أبنائنا، حتى يتعلم ويتربى على الهمة العالية". 

وأوضح: "العلماء قالوا إن سيدنا حسن الأنور رأى فى منامه سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،  وقال له يا حسن أنا راضى عن نفيسة لرضاك عنها، والله رضى عنها لرضا عنها، وهنا يصبح رضا الأب استتتبعه رضا الجد سيدنا محمد، واستتبعه رضوان الله سبحانه وتعالى، وعشان كده السيدة نفيسة ربت فى الرضا". 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://youtu.be/FJv75eOeXLI

الشيخ الشحات عزازي العالم الأزهري الأزهر الأزهر الشريف

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