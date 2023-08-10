الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منذ بداية الحرب الباردة.. كيف ظهرت الصين كلاعب مركزي في التجارة العالمية؟

الصين
الصين

بدأت الصين في الظهور منذ فترة الحرب الباردة مع الولايات المتحدة الامريكية وروسيا، كلاعب مركزي في التجارة وسلاسل التوريد العالمية. 

وبحسب صحيفة "آسيا تايمز"، تمثل سلاسل التوريد العالمية أكثر من 70٪ من التجارة الدولية ، وتتجه الصين نحو موقع أعلى في سلاسل التوريد العالمية ، بما يتماشى مع تحولها إلى مركز إمداد عالمي في شبكات سلاسل التوريد العالمية.

وأضافت الصحيفة مكّنت مشاركة الصين في سلاسل التوريد العالمية من انتقالها من التصنيع المنخفض الجودة إلى أنشطة الإنتاج ذات القيمة المضافة الأعلى، في البداية استفادت الصين من انخفاض تكاليف العمالة والسياسات الاستثمارية المواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات كثيفة العمالة ولكنها كانت منخفضة القيمة المضافة، وبمرور الوقت، تحولت الشركات الصينية نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى من خلال التحديث الصناعي والبحث والتطوير واعتماد التكنولوجيا وتعزيز مهارات القوى العاملة.

- إنشاء مراكز توريد تصنيعية وتطور الشركات المحلية في الصين

تطورت الشركات المملوكة محليًا إلى مراكز توريد تصنيعية ومراكز إقليمية جديدة لعرض الخدمة والطلب عليها، وأصبحت الصين رائدة في الابتكار في مختلف الصناعات حيث تنتقل من مُجمِّع إلى مورد معقد ومبتكر في سلاسل التوريد العالمية.

 في الوقت الحالي ورغم الظروف الاقتصادية المتطورة في الصين،  تواجه الصين عدة تحديات جديد منها ارتفاع تكاليف العمالة، مما قد يؤدي لتغيير السلوك الاستثماري للشركات متعددة الجنسيات، كما أن ارتفاع متوسط عمر السكان سيؤدي  إلى مزيد من الانخفاض في عدد السكان في سن العمل وتحول في هيكل سوق العمل.

على الرغم من انخفاض حصة العمالة في التكلفة وتباطؤ زيادة الأجور مقارنةً بنمو الناتج المحلي الإجمالي، تستمر تكلفة وحدة العمالة في الصين في الارتفاع ، مما يؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية لتكلفة العمالة الصناعية في البلاد.

 وأشارت الصحيفة إلى أنه سيكون تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار أمرًا حاسمًا لتعزيز الصادرات في الصناعات التي تتطلب مهارات مكثفة، وتعتمد على العقود بينما تواجه الصين هذه التحديات الديموغرافية والاقتصادية.

واشنطن الصين لاعب مركزي القيمة العالمية الحرب

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-8-2023

تراجع طفيف لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 10-8-2023

لاستيقاظ أسهل صباحا.. أبرز أسباب اضطرابات النوم وطرق مواجهتها

الإحصاء يعلن ارتفاع التضخم الشهرى 2% لشهر يوليو 2023

"الصحة العالمية" تحسم الجدل بشأن خطورة متحور كورونا الجديد

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة  الخميس 10-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟