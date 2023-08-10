نائب محافظ القاهرة: إنهاء وتسوية الاشكاليات بين جمعية صقر قريش والنصر

شهدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مراسم توقيع اتفاق العقد النهائي بين شركة النصر للإسكان والتعمير والاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وجمعية صقر قريش التعاونية لبناء المساكن والخاصة بقطعة أرض والمسماة بمنطقة ال ٤٤.٥ فدان والبالغ مساحتها ١٦٥٥٠٣.٤٦ متر مربع.

ويختص الاتفاق بإنهاء وتسوية الاشكاليات القائمة بين جمعية صقر قريش التعاونية وشركة النصر للإسكان والتعمير، ويتم نقل ملكية مساحة الأرض والمحددة بالحدود والاحداثيات لصالح الإتحاد التعاوني للاسكان المركزي بصفته المصفي لجمعية صقر قريش وتسجيل العقد بالشهر العقاري وإشهاره بما يضمن حقوق كل طرف وفقا لأحكام القانون.

ووقع العقد النهائي عن شركة النصر للإسكان والتعمير المهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي للشركة و عن الاتحاد التعاوني المركزي بصفته المصفي لجمعية صقر قريش لبناء المساكن اللواء فؤاد عباس رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بحضور المستشار أيمن النحال المستشار القانوني للمنطقة الجنوبية واللواء مجدي عبد المتعال رئيس حي البساتين وإسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية ومستشاري الشئون القانونية وإدارة المشروعات بشركة النصر للإسكان والتعمير والاتحاد.

وأعربت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، عن سعادتها البالغة من توقيع الاتفاق وامضاء العقد النهائي المبرم بين الطرفين بعد أن استضافت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة عدة لقاءات تنسيقية واجتماعات مشتركة لتحقيق هذا الانجاز حيث تكللت الجهود بالنجاح عبر تسوية كافة الإشكاليات بالطرق الودية والاجتماعات التفاعلية للوصول إلى موضع التحديات و الصعوبات لتذليلها وتسويتها بالطرق القانونية دون الاخلال بحق أي طرف من الأطراف طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وأضافت نائب محافظ القاهرة ، أن الاتفاق أسفر عن إبرام عقد نهائي لتسجيل الأرض بنقل ملكية الأرض لصالح الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة المصرية على تفعيل السياسات الرامية لحل النزاعات بين الجهات وديا والتعاون المشترك لايجاد سبل لتيسير وتذليل كافة التحديات التي تواجه المشروعات المتعثرة.