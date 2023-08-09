السبت.. عزاء "منحة زيتون" بمسجد الخلفاء الراشدين فى البحر الأعظم

قررت أسرة الفنانة الراحلة منحة زيتون، إقامة عزائها فى مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم، يوم السبت القادم .

كانت قد رحلت زيتون عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 63 عاما، وتم تشييع جنازتها ظهر اليوم من مسجد النور بالعباسية بحضور نقيب الممثلين أشرف زكى والفنانين إيهاب فهمى وأيمن عزب.

تخرجت في كلية بنات عين شمس آداب فرنسي، وبدأت العمل الفني عام 1988 من خلال التمثيل في العديد من المسلسلات والأفلام منها مسلسلات كناريا وشركاه، وعفاريت السيالة، ودموع القمر، والمصراوية الجزئين الأول والثاني، وفارس بلا جواد، والرحايا، والهروب من الغرب، وملفات سرية، ونص انا نص هو، وقانون المراغي، وكأفلام همام في امستردام .. وجاءنا البيان التالي.. وسكوت هنصور ومواطن ومخبر وحرامى، والرجل الأبيض المتوسط.. وجنة الشياطين، وبحب السيما، والجسر، وبالألوان الطبيعية.

كما شاركت فى كثير من الأعمال المسرحية وكانت "مركب بلا شراع" خاتمة عملها المسرحى.