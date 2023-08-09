تحرير 34 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على مخابز بني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز تنفيذ حملاتها التموينية المكبرة علي المخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والإلتزام بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار شنت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة بقيادة على الكيال نائب رئيس المركز والمدينة رافقه خلالها مدحت عاصم مدير الرقابة التجارية واحمد طة و عمر يوسف مفتشا التموين على مخابز المدينة لتحسين جودة رغيف الخبز أسفرت الحملة عن تحرير ٣٤ محضرا تموينيا متنوعا.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونقص فى الميزان وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود لوحات وتم تحرير المحضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة وأصحابها.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمحابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق وتحسين جودة رغيف الخبزوالتأكد من توافر أحتياجات المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط الأسعار والمخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .