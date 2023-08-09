الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 34 مخالفة تموينية فى حملة رقابية على مخابز بني مزار بالمنيا

جانب من الحملة التموينية
جانب من الحملة التموينية

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز تنفيذ حملاتها التموينية المكبرة علي المخابز البلدية للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والإلتزام بمواعيد التشغيل وضبط المخالفات، أسفرت عن ضبط وتحرير 34 مخالفة متنوعة وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

364733003_700730022097196_6383685699144222511_n

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار شنت حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة بقيادة على الكيال نائب رئيس المركز والمدينة رافقه خلالها مدحت عاصم مدير الرقابة التجارية واحمد طة و عمر يوسف مفتشا التموين على مخابز المدينة لتحسين جودة رغيف الخبز أسفرت الحملة عن تحرير ٣٤ محضرا تموينيا متنوعا. 

364737036_700730378763827_6322761602615456798_n

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت وجاءت ما بين نقص وزن وعدم مطابقة للمواصفات ونقص فى الميزان وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود لوحات وتم تحرير المحضر اللازمة بالمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة وأصحابها.

364743265_700730225430509_4718085091779884030_n

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والمحابز البلدية المدعمة لضبط الأسواق وتحسين جودة رغيف الخبزوالتأكد من توافر أحتياجات المواطنين والتأكد من سلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط الأسعار والمخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

366008243_700730395430492_6316837336024324267_n
365984751_700729768763888_7308137121802671028_n
365699493_700730422097156_8845238488903673924_n
365447147_700730515430480_7242660887877728239_n
364804781_700730492097149_6635643694855199795_n
364773943_700730342097164_2780010419774028040_n
تحرير 34 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز البلدية مركز بني مزار بالمنيا علي الكيال نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

الأكثر قراءة

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

النيابة تأمر بحبس متهم بقتل زوجته وابنته والشروع فى قتل باقى أفراد أسرته بالهرم

"فراق أم الدنيا".. تفاصيل حزن سائحة ترفض مغادرة مصر

فيوتشر يحصل على توقيع مدافع الأهلى

خالد عباس: 20 مليار جنيه أرباح شركات العاصمة الإدارية

رجب شحاتة: "والله العظيم ما عندنا مشكلة فى الرز"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟