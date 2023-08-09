الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 12 بندقية آلى بحوزة عنصر إجرامى بأسيوط

قوات الامن
قوات الامن

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية وبحوزته 12 بندقية آلية وذخائر وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة أبنوب، وبحوزته (12 بندقية آلية- عدد من الطلقات النارية لذات العيار- خزينة بندقية آلية– مبلغ مالى- سيارة نقل).

بمواجهته أقر بحيازته الأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار والسيارة للنقل والترويج لنشاطه الآثم، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية عنصر إجرامي اسيوط الاتجار الأسلحة النارية 12 بندقية آلية

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