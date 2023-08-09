استجابة لما نشرته "الدستور".. إعادة طرح مزاد جناين مانجو المنشاوي بالغربية

في استجابة لما نشرته "الدستور"، قامت هيئة الأوقاف المصرية بإعادة طرح حدائق أحمد باشا المنشاوي، المعروفة أيضًا بحديقة القرشية، للإيجار مرة أخرى، وجددت الجلسة الخاصة بالمزاد في مقر منطقة الأوقاف بطنطا، وذلك بناءً على كراسات الشروط يوم 21 أغسطس 2023.

وكانت “الدستور” قد نشرت تقريرًا بعنوان "مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة".

وأفصح التقرير المنشور عن المخالفات التي تعرضت لها هيئة الأوقاف بمحافظة الغربية عقب إجراء مزاد لإيجار حديقة القرشية، وقد تضمن التقرير انتقادات لاذعة للهيئة بسبب ارتكابها أخطاء فادحة خلال العملية، وقد ظهرت هذه الأخطاء في كراسة الشروط التي تم توقيعها بين المستأجر وناظر الوقف.

وأبرز الأخطاء التي وردت في التقرير السابق أن الكمية المعلنة للإيجار كانت 30 فدانًا، بينما العدد الصحيح هو 18 فدانًا لأشجار المانجو و12 فدانًا للزراعة العامة. كما تم تفقيط مبالغ الاستعاضة المالية في حالة تلف الأشجار، حيث تم تفقيط مبلغ 600 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، ومبلغ 1500 جنيه بدلاً من 2500 جنيه.

وتعتبر حديقة القرشية وقفًا خيريًا، حيث يتم استثمار ريعها في أعمال الخير والبر، مثل بناء المساجد والمستشفيات والإنفاق على ملاجئ الأيتام والمعاهد الدينية وغيرها من المشاريع الخيرية، تتكون الحديقة من 18 فدانًا مزروعة بأشجار المانجو، و12 فدانًا من الأراضي الزراعية.

وصرح الشيخ خالد خضر، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية، بأن الهيئة المصرية للأوقاف تتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارة الأوقاف والأملاك الخيرية في مصر، وتعمل على تحقيق المصلحة العامة من هذه الأملاك والحفاظ عليها.

وأكد أنه سيتم فتح تحقيق شامل في هذه الواقعة، ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة إجراءات لتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في هذا المزاد، إذ تنوي تعزيز إجراءات التحقق والرقابة على العقود والكراسات في المزادات المستقبلية، لتجنب تكرار مثل هذه الأخطاء في المستقبل.

وأكد كيل وزارة الأوقاف أن الوزارة قررت إعادة طرح حدائق المنشاوي بالقرشية للإيجار مرة أخرى في خطوة هامة لاستغلال الأملاك العامة بطريقة فعالة ومربحة، وتوجيه ريعها لأعمال الخير والبر ومن المتوقع أن يتم التصحيح اللازم للأخطاء التي وقعت في العملية السابقة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات القادمة.

وأكد خضر، أنه سيتم الالتزام بالإجراءات القانونية والشروط المحددة في كراسة الشروط لضمان نزاهة وشفافية المزاد، وضمان استفادة الجمهور والمستأجر النهائي من الحديقة بشكل عادل ومنصف.

وقال أهالي القرية، إن تفادي الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها الهيئة شيء مبشر، خاصة أن هذه الأخطاء ليست الأولى التي ترتكبها هيئة الأوقاف في مصر، فقد شهدت المزادات السابقة العديد من الأخطاء والتجاوزات، مثل تقديم عقود مزورة أو غير مكتملة، وتحديد قيم مبالغ الإيجارات أقل من القيمة الحقيقية، بالإضافة إلى عدم توفير الضمانات اللازمة لحماية المستأجرين والمالكين، وإعادة المزاد يعني السعي للحفاظ على مصالح الوطن، مطالبين الحكومة توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لضمان مع إدارة فعالة وشفافة للأوقاف، خاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي وفي الأماكن الزراعية مثل محافظة الغربية، وذلك منعًا لإهدار ثروات الوطن المختلفة.