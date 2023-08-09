الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الشربينى» يتفقد سيارة خدمات التعاقد على الإنترنت بالعاصمة الإدارية (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد المهندس شريف مجدي الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، السيارة المجهزة لخدمة  سكان الحى السكنى "R3"، الراغبين في التعاقد على خدمات التليفون الأرضي والإنترنت.  

جاء ذلك بناءً على تنسيق بين جهاز العاصمة الإدارية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووزارة الاتصالات لتوفير سيارة متنقلة خاصة بالخدمات المقدمة  لقاطني الحي السكني الثالث R3 تيسيرًا على المواطنين وتمركزها عند جهاز المدينة.

وأوضح "الشربيني" أن على العميل التوجه إلى إدارة المطورين بشركة العاصمة الإدارية وذلك لطلب التعاقد على جهاز الـONT ودفع القيمة الخاصة به، حيث تقوم إدارة المطورين بإنشاء حساب للعميل على التطبيق الخاص بالمدينة وتحديد موعد للزيارة لتركيب وحدة الـONT.

وأضاف أنه يتم تسليم العميل خطاب صلاحية للتوجه إلى أحد مقدمي الخدمة لطلب الخدمة.

وتابع: يقوم فريق فنى متخصص بعمل زيارة منزلية للعميل لتركيب وتفعيل وحدة الـONT لتصبح جاهزة لاستقبال الخدمة بعد إشتراك العميل مع أحد مقدمي الخدمة.

الاصطناعى الحي السكني R3 السيارة المجهزة العاصمة تقديم الخدمات شريف الشربيني

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